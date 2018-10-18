موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440 بالمملكة العربية السعودية

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موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440، قامت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440، وكان هذا بناء على أوامر ملكية صادرة تنص على عودة صرف العلاوة السنوية للموظفين في الدولة بشكل جديد سواء للمدنيين أو الموظفين بالدولة، وهذا النبأ أسعد العديد من المواطنين بالمملكة، وسوف نقدم لكم التفاصيل المتعلقة بتوقيت صرف العلاوة وقيمتها المالية.

موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أن توقيت صرف العلاوة السنوية للموظفين سيكون في مطلع السنة المالية الجديدة يناير 2019، بناء على أوامر ملكية، وأكدت بعض المصادر بالمملكة أن قيمة هذه العلاوة سوف تتراوح بين 135 ريال سعودي إلى 865 ريال سعودي.

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وسيتم إضافة مبلغ العلاوة للموظفين إلي رواتبهم في مطلع كل عام ميلادي جديد، وهذا بعد تقويم كل العاملين ممن تم تعيينهم في الوظائف المؤقتة، وسوف يتم تنفيذ هذا القرار على كل الهيئات والمصالح الحكومية سواء للموظفين من أبناء المملكة العربية السعودية أو الموظفين الأجانب.