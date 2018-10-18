وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب

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توفي الرئيس السوداني الأسبق ، المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض ، عن عمر ناهز 83 عاما.

استلم سوار الذهب السلطة في السودان ، عقب انتفاضة أبريل من العام 1985 ، والتي أطاحت بالرئيس السوداني آنذاك جعفر نميري ، بوصفه أعلى قادة الجيش ، وتم ذلك بالتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ، وذلك قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

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وفي العام التالي ، سلّم سوار الذهب مقاليد السلطة إلى الحكومة الجديدة المنتخبة ، برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي ، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني ، بعدها اعتزل سوار الذهب العمل السياسي ، وترأس منظمة الدعوة الإسلامية كأمينا عاما لمجلس الأمناء.