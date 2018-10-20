أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية من مناصبهم

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أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية، صدرت أوامر ملكية من الملك سلمان ملك السعودية تنص على إعفاء كلا من: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع من مناصبهم

أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية

كما أعفى العاهل السعودي أيضا اللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة من منصبه.

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كما أصدر ملك السعودية الملك سلمان، أمر ملكي آخر ينص على إعفاء كلا من: سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المسؤلين الذين تم ايقافهم على ذمة القضية ويبلغ عددهم 18 فردا، كلهم من الجنسية السعودية.