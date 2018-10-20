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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان توجيهات إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، لإعادة هيكلة وكالة الاستخبارات في المملكة و “تحديد صلاحياته بدقة”.

الملك سلمان ينشئ لجنة وزارية برئاسة ولي العهد

صدرت التوجيهات بناء على توصية من ولي العهد ، الذي قدم بصفته رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى الملك سلمان التوصية بشأن الحاجة الملحة لإعادة هيكلة رئاسة المخابرات العامة وتحديث لوائحها، كما دعا الاقتراح إلى تحديد سلطته ، وتحديد الإجراءات والصلاحيات مع وضع تسلسلها الإداري والتسلسل الهرمي لضمان حسن سير عملها وتحديد المسؤوليات.

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وأمر الملك بأن يرأس اللجنة الوزارية ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. أعضاء المجلس هم: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، وزير الداخلية. د. مساعد العيبان د. ابراهيم العساف وزارة الخارجية؛ رئيس المخابرات العامة ورئيس أمن الدولة. تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر من تشكيلها.