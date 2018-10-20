تفاصيل وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول

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أعلن النائب العام السعودي ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، داخل قنصلية المملكة العربية السعودية ، على إثر شجار.

وبحسب ما نقلت “الإخبارية” ، أضاف النائب العام السعودي ، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين التقوه ، في أثناء وجوده داخل قنصلية المملكة في إسطنبول ، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ، ما أدى إلى وفاته في نهاية الأمر.

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ولفت النائب العام السعودي ، إلى أن التحقيقات في قضية خاشقجي ما تزال مستمرة ، مع الموقوفين على ذمة القضية ، وعددهم حتى الآن 18 شخصًا ، جميعهم يحملون الجنسية السعودية.