تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية اللبناني

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بإن جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين في دولة لبنان قد سلم إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي رسالة من رئيس لبنان ميشال عون تضمن تلك الرسالة دعوة من أجل المشاركة في فعاليات القمة الاقتصادية العربية التي من المقرر أن يتم عقدها في بيروت.

وأضافت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المتعين أن تبدأ فعاليات القمة الاقتصادية العربية خلال شهر يناير القادم لعام 2019، كما تضمن رسالة الرئيس اللبناني تأكيد حرص دولة لبنان على تعزيز العلاقات الدولية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وبيروت في جميع المجالات، ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الوطن العربي خلال الوقت الراهن.

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قام وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل خلال لقائه مع الرئيس المصري على بتوضيح التطورات السياسية على الساحة اللبنانية التي تسير بشكل إيجابي من أجل العمل على تشكيل الحكومة، بحيث تصبح حكومة وحدة وطنية تضم الجميع.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بدعوة نظيره اللبناني، وأكد إن العلاقات المصرية اللبنانية علاقات تاريخية متميزة، وأكد الرئيس المصري على تقديم أوجه الدعم بشكل كامل إلى لبنان من أجل الحفاظ على التكامل والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل قد تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات اللبنانية المصرية خلال الفترة القليلة القادمة، وخصوصاً على صعيد التعاون الدولي في مجال الاستثمار والطاقة وكذلك التجارة.

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