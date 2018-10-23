اليوم.. أردوغان يكشف تفاصيل وفاة خاشقجي

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يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ، يكشف خلالها بالتفصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، وصف وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا ، بأنها «قتل».

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وفي بداية الأزمة ، نفت المملكة العربية السعودية ، أن يكون المسؤولون السعوديون على علم بما حدث للصحفي المنشق جمال خاشقجي البالغ من العمر 59 عاما ، وأكدت المملكة أنّ خاشقجي غادر القنصلية بعد أن حصل على أوراق لزواجه المرتقب.

والسبت الماضي ، أعلنت المملكة العربية السعودية ، بعد 18 يومًا على اختفاء الصحفي السعودي ، بأن خاشقجي توفى بالفعل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول بتركيا ، لكنها قالت إن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة ، ولفتت إلى أن الوقت الحالي ، يشهد استجواب 18 شخصًا على خلفية وفاة خاشقجي.