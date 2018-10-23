ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن وفاة خاشقجي؟

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علق وزير الخارجية السعودي ، عادل الجبير ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية.

قال عادل الجبير ، إن المملكة العربية السعودية ، ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا ، لافتا إلى أن المملكة أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك ، وكشفت دليلا على حدوث عملية قتل في القنصلية السعودية داخل إسطنبول.

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وأضاف وزير الخارجية السعودي: «أعربنا عن التزامنا بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا ، وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين ، وسوف نعمل على سلامة الإجراءات والآليات ، لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ألقى اليوم الثلاثاء كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ، كشف خلالها تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي ، حيث قال إن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي «جريمة» تمت على أراض سعودية، لأنها حدثت داخل القنصية لكن القنصلية داخل الحدود التركية.