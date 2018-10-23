ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن وفاة خاشقجي؟

منذ 11 دقيقة عربي ودولي
ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن وفاة خاشقجي؟
وزير الخارجية السعودى يؤكد ان قائمة المطالب غير قابلة للتفاوض

علق وزير الخارجية السعودي ، عادل الجبير ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية.

قال عادل الجبير ، إن المملكة العربية السعودية ، ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا ، لافتا إلى أن المملكة أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك ، وكشفت دليلا على حدوث عملية قتل في القنصلية السعودية داخل إسطنبول.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: «أعربنا عن التزامنا بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا ، وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين ، وسوف نعمل على سلامة الإجراءات والآليات ، لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ألقى اليوم الثلاثاء كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ، كشف خلالها تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي ، حيث قال إن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي «جريمة» تمت على أراض سعودية، لأنها حدثت داخل القنصية لكن القنصلية داخل الحدود التركية.