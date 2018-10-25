تطور جديد ومهم في أزمة سد النهضة

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أعلن خضر محمد قسم السيد ، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني ، أن مصر والسودان وإثيوبيا ، نجحوا في إحراز تقدم نحو وضع جدول زمني ، لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي ، الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل ، بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار.

وفي تصريحات صحفية لوكالة رويترز للأنباء ، أضاف الوزير السوداني خضر محمد قسم السيد ، أن هناك تقدما بشأن التوصل لاتفاق بخصوص ملء بحيرة سد النهضة ، كما أن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل لاتفاق في هذا الملف في وقت قريب.

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والخلاف في أزمة سد النهضة الإثيوبي ، يتركز حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6 آلاف و695 كيلو مترا ، تبدأ من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط ، كما أنه شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث ، مصر والسودان وإثيوبيا.