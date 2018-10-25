تصريحات مثيرة في بيان النائب العام السعودي حول مقتل خاشقجي

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أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية في بيان جديد صدر اليوم الموافق الخميس بشأن قضية مقتل الصحفي والكاتب “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

بيان النائب العام السعودي عن مقتل خاشقجي

وجاء في بيان النائب العام السعودي التالي “إلحاقاً لبيان الصادر عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى النيابة العامة تقوم بمواصلة التحقيقات الجارية مع المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول حيث وقعت مشاجرة بينه وبين عدد من المتواجدين بالقنصلية وتطورت المشاجرة إلى الشجار واشتباكات بالأيدي مما تسبب في وفاة جمال بن أحمد خاشقجي.

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