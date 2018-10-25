السيسي: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان يعزز فرص التبادل الاستثماري والتجاري

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صرح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “إن الفترة السابقة شهدت بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين البلدين إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات التنفيذية المشتركة”.

وأكد الرئيس “إن مشروع الربط الكهربائي من شأنه أن يعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثمار والتجاري بين البلدين”، وأوضح الرئيس أن مشروعات الطاقة تحظى باهتمام بالغ على صعيد العمل على دفع جميع أوجه العلاقات التنموية والاقتصادية بين الدول.

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قام الرئيس المصري بتوقيع أحد عشر مذكرة تفاهم، وبرنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان، استضافت الخرطوم خلال شهر أكتوبر الجاري فعاليات الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين.

ويعد هذا المشروع هو مشروع استراتيجي آخر بين مصر والسودان ويعد خطوة إضافية على مسار دفع التكامل والترابط بين البلدين وتتويج للجهود المشتركة بين الدولتين.

وقد أكد الرئيس المصري أن كل الخطوات سوف تعمل على فتح آفاق أرحب أمام الارتقاء بالعلاقات الدولية الثنائية بين مصر والسودان، وأشار إلى أن الاجتماع الحالي يبعث رسالة هامة جداَّ للتكامل بين الدولتين، دعياً الله جل وعلا أن يوفق الجهود من أجل إرساء الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة كافة.

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