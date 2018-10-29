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السعودية تحذر من فرض قيود جديدة على التوظيف، حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شركات البيع بالجملة والتجزئة من أن القيود الجديدة على الوظائف في القطاع تدخل حيز التنفيذ، وتتطلب القواعد الجديدة التي أعلن عنها لأول مرة في يناير ، 70 في المائة من وظائف المبيعات في منافذ البيع التي تبيع 12 نوعاً من المواد التي يحتفظ بها السعوديون.

السعودية تحذر من فرض قيود جديدة على التوظيف

وقد طُبقت المرحلة الأولى ، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي ، على معارض السيارات والدراجات النارية والمحلات التجارية التي تبيع سلعًا بما في ذلك الملابس الجاهزة للرجال والأطفال ، والأثاث المنزلي والمكتبي ، والسلع المنزلية والأواني.

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وقالت الوزارة إن المرحلة الثانية التي تبدأ في 9نوفمبر ستنطبق على “الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات”، بينما تدخل المرحلة الثالثة حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 يناير ، حيث تتطلب “مخازن المعدات الطبية ومحلات مواد البناء ومتاجر قطع غيار السيارات ومحلات السجاد بجميع أنواعها ومتاجر الحلويات”.

وقالت الوزارة إن القرار كان يهدف إلى “تمكين المواطنات من العمل وزيادة معدلات مشاركتهن في القطاع الخاص”. وقد أشارت التقارير المحلية إلى أن ما يصل إلى 1.22 مليون وظيفة لدى الأجانب قد تتأثر بالقواعد الجديدة.

كما وجد المفتشون أن المئات من المنافذ الخاضعة للائحة الجديدة قد أغلقت في الوقت الذي يسعى فيه أصحاب الأعمال إلى تجنب العقوبات على عدم الامتثال.أظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الشهر أن معدل البطالة في السعودية كان مستقرا في الربع الثاني بنسبة 12.9 في المائة بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك ، استمر الأجانب في مغادرة البلاد ، مع ترك أكثر من 290،000 من القوى العاملة على مدى ثلاثة أشهر.