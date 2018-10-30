فئات مستثناة من رسوم العمالة الوافدة في السعودية

Advertisements

رسوم العمالة الوافدة، تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ ، مما يجبر معظم الشركات على دفع رسوم إضافية للعمالة الوافدة، لكنه سيتم إعفاء الشركات السعودية التي توظف خمسة أشخاص أو أقل من ضريبة المغتربين الشهرية الجديدة ، وفقاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

رسوم العمالة الوافدة

ستقوم الشركات بدفع رسوم تتعلق بعدد العمال الوافدين الذين تستخدمهم، الشركات التي توظف ما يصل إلى تسعة أجانب ستدفع الضريبة على عدد العمال أكثر من خمسة ، طالما أن المالك هو موظف بدوام كامل ، أوضحت الوزارة ذلك خلال سؤال وجواب على صفحة تويتر الخاصة بها.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن المغتربين العاملين في المكاتب الفرعية لشركات التوظيف العامة والمكاتب لتوظيف المساعدات المنزلية معفون أيضاً ، وأن الضريبة لن تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وأزواج المواطنين السعوديين . وكان المسؤولون قد قالوا في وقت سابق إن جميع المغتربين المسؤولين عن الضريبة سيدفعونها في وقت إصدار أو تجديد تصريح عملهم.

كما أكد بيان للوزارة أن الشركات التي لديها قوة سعوديّة بنسبة 50٪ أو أكثر يجب أن تدفع 300 ريال سعودي (80 دولارًا أمريكيًا) شهريًا لكل عامل مغترب في عام 2018. أولئك الذين يوظفون عددًا أكبر من المغتربين من السعوديين سيدفعون 400 ريال سعودي (107 دولارات) للسنة – يرتفع إلى 500 ريال سعودي (133 $) ، على التوالي وفي 2020 سيبلغ 700 ريال (187 دولار) و 800 ريال (213 دولار) على التوالي.