وزارة المالية السعودية تنفي فرض رسوم على تحويلات العمال المغتربين

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وزارة المالية السعودية، قالت وزارة المالية السعودية يوم الاحد انه لن يكون هناك رسوم مطبقة على التحويلات المالية إلى خارج البلاد، بعد أيام من مجلس الشورى في المملكة وقالت انها تبحث في اقتراح لفرض ضريبة 6 في المائة على تحويلات المغتربين، وقالت الوزارة في حسابها على تويتر الرسمي إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمبدأ حرية الحركة لرأس المال داخل المملكة وخارجها ، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وزارة المالية السعودية

حوالي ثلث سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 30 مليون نسمة هم من الأجانب ، وكثير منهم يجتذبهم غياب الضرائب والأجور الأعلى مما يمكنهم الحصول عليه في بلدهم، لكن البلاد تواجه ضغوطا في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، وأعلنت عن أن خطط للإصلاح العام الماضي تضمنت اقتراحا بفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب.

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المقترحات التي أقرها مجلس الشورى لا يتم تبنيها على الدوام ، وقال محافظ البنك المركزي ووزارة المالية في المملكة في الخريف إنه لا توجد خطط لفرض تحويلات أو دخل، قدمت البلاد بالفعل مجموعة من الرسوم الجديدة للمساعدة في سد الفجوة في الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، على سبيل المثال ، رفعت الحكومة تكلفة التأشيرات وأدخلت رسومًا شهرية متزايدة تدريجياً على العمال المغتربين ومعاليهم.