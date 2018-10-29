مستقبل المغتربين في المملكة العربية السعودية

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مستقبل المغتربين في المملكة، تحدث ولي العهد محمد بن سلمان ، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، عن مستقبل العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. يؤكد بيانه ، دون أدنى شك ، على أن الحكومة السعودية والشعب السعودي يحترمان الأجانب ويقدرون مساهماتهم ، وكذلك حاجة المملكة المستمرة للعمال المغتربين لتنفيذ مشاريع التنمية المستقبلية.

مستقبل المغتربين في المملكة

خلال حديثه ، أشار ولي العهد إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين أجنبي في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك عائلات العمال الوافدين. نحن نعتقد أن هذا الرقم لن ينقص ، بل سيزداد مع مرور الوقت ، لأننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تتطلب المزيد من الموارد البشرية من أجل تحقيق طموحاتها. ونتيجة لذلك ، سيتم خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين والمغتربين لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة لبناء المملكة العربية السعودية.

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إن تصريح الأمير محمد عن مستقبل الأجانب في المملكة العربية السعودية ومتطلباته من القوى العاملة الأجنبية لتنفيذ المشاريع الكبيرة يبدد المفاهيم الخاطئة ، بما في ذلك قلق بعض العمال الأجانب الذين أرادت المملكة التخلص منهم ، خاصة عندما فرضت الحكومة رسومًا جديدة تعتمد على أفراد عائلتها.

يجب أن نعرف أن هذه الإجراءات الاقتصادية ، التي يمكن أن تسمى إصلاحات ، كانت تهدف إلى إعطاء الشركات الخاصة حوافز إضافية لتوظيف المزيد من السعوديين. لم تكن تهدف على الإطلاق إلى طرد الأجانب من البلاد.

كان معظم الأجانب قلقين بشأن مستقبلهم ، خاصة بعد أن أطلقت الحكومة حملة بعنوان “أمة بدون منتهكي” ، والتي كانت تهدف في الواقع إلى منح الأجانب فرصة لتصحيح وضعهم القانوني في البلاد ، وخاصة للمغتربين الذين انتهكوا المملكة. أنظمة الإقامة والعمل.

مثل هذه الحملة كانت ضرورية للمملكة للتأكد من شرعية العمال المغتربين الذين يعيشون على أراضيها. ومن شأن وجود الأجانب غير الشرعيين في أي بلد أن يزيد من عدد المتسولين وكذلك نقل الأموال بصورة غير مشروعة إلى بلدانهم وانتشار أعمال التستر غير القانونية. كما سيعمل المغتربون غير القانونيين على رفع معدلات البطالة بين الرجال والنساء السعوديين.

يمثل تحرك المملكة لإعطاء بطاقات خضراء للأجانب كما نشرتها رؤية 2030 دليلاً آخر على موقفها الإيجابي الذي يرحب بالأجانب وإقامتهم في البلاد. ستوفر البطاقة الخضراء للمغتربين العديد من المزايا بالإضافة إلى الإقامة الدائمة.

مقابلة ولي العهد محمد بن سلمان مع مجلة تايم ، وإبداء تعليقات إيجابية حول مستقبل الأجانب في المملكة العربية السعودية وحاجة المملكة إلى مزيد من العمال المغتربين للمساعدة في تنفيذ برامج ومبادرات التنمية المستقبلية ، تؤكد مرة أخرى على حاجة المملكة إلى المزيد من الأجانب المهرة.

تهدف رؤية 2030 التي كشف عنها ولي العهد إلى جعل المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية إقليمية. وبالتالي ، فإن المملكة سوف تتطلب الآلاف من العمال الأجانب المهرة لتنفيذ مشاريع الرعاية والتنمية الطموحة. هؤلاء المغتربين المؤهلين تأهيلا عاليا سيكون قيمة مضافة للاقتصاد وأنها لن تشكل أي عبء على الدولة واقتصادها وسوقها.