سعودة ثلاث قطاعات رئيسية في التاسع من نوفمبر بالسعودية

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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق السعودة في ثلاثة قطاعات رئيسية من 9 نوفمبر ( 1ربيع الأول ).ووفقاً لتوجيهات الوزارة، سيتم تأميم 70٪ من الوظائف في المحلات الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات والمحلات البصرية في المرحلة الثانية من السعودة في 12 قطاعًا رئيسيًا.

سعودة ثلاث قطاعات رئيسية

سيبدأ مفتشون من الوزارة بغارات على هذه المحلات وستتخذ إجراءات عقابية ضد منتهكي اللوائح. في المرحلة الأولى ، بدأت الوزارة بتنفيذ 70 بالمائة من السعودة في معارض السيارات والدراجات النارية ، والمحلات التي تبيع الملابس الجاهزة للرجال والأطفال ، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي ، والمحلات التجارية التي تبيع أدوات المطبخ اعتبارًا من 11 سبتمبر (1محرم ).

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المرحلة الثالثة من السعودة ستبدأ من 7 يناير 2019. وسيغطي ذلك متاجر المعدات الطبية ومنافذ بيع جميع أنواع السجاد ومحلات مواد البناء والمنافذ التي تبيع قطع غيار السيارات ومحلات الحلويات.

وفي الوقت نفسه ، قام صندوق تنمية الموارد البشرية (HADAF) بتحويل فروعه في جميع أنحاء المملكة إلى مراكز توظيف لدعم الباحثين عن عمل السعوديين. وقال خالد أبا الخيل ، المتحدث باسم الصندوق ، إن ما يصل إلى 22 فرعاً من HADAF في مدن ومناطق مختلفة من المملكة قد تم تحويلها إلى مراكز متخصصة لدعم الباحثين عن الوظائف في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.

كما كشف النقاب عن خطط لإنشاء ثلاثة فروع متنقلة في وقت قريب لتوفير دورات عمل توجيه متخصصة وخدمات استشارية نوعية للباحثين عن عمل.