إنهاء عقود 71 ٪ من المغتربين بالسعودية العاملين في وظائف حكومية

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بناء على قرار مجلس الوزراء ، تم إنهاء عقود أكثر من 71٪ من المغتربين الذين يعملون في وظائف حكومية ، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن العربية اليوم الاثنين. سوف تجد وزارة الخدمة المدنية سعوديين مؤهلين لملء الشواغر الناشئة عن إنهاء عقود العمال الوافدين. وفقا لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية ، ولاتزال قطاعات التعليم والصحة تجذب العمال المغتربين. يعمل حوالي 91 ٪ من العمال الوافدين في الوظائف الحكومية في قطاعي التعليم والصحة. وكان هناك حوالي 60،000 مغترب يعملون في القطاع العام في العام الماضي ، وفقا لتقرير إحصائي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال التقرير إن إجمالي عدد موظفي الحكومة – السعوديين وغير السعوديين – بلغ 1.23 مليون مع انخفاض بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بعددهم في العام السابق، وأضافت أن عدد النساء السعوديات اللاتي يشغلن وظائف حكومية ارتفع بحوالي 0.4 في المائة ليصل إلى 476،000 مقارنة مع 697،000 رجل انخفض عددهم بحوالي 0.95 في المائة مقارنة بعام 2016.

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وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن السعوديين يشكلون95.1 في المائة من موظفي الحكومة بينما يبلغ الذكور من الوافدين 4.9 في المائة. 29،600 مع انخفاض حوالي 12.7 نسبة مئويّة على رقمهم السنة السابقة. وقال التقرير إن العاملات غير السعوديات يبلغن 30.800 مع انخفاض بنسبة حوالي 7.3٪ عن عددهن في عام 2016، وكان هناك 474153 موظفة حكومية سعودية في عام 2016 ارتفع عددهن قليلاً في عام 2017 ليصل إلى 476347.