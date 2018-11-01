تلبية لدعوة «السيسي».. الرئيس الفلسطيني يشارك في منتدى شباب العالم

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أعلن السفير دياب اللوح ، سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، أن الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، محمود عباس أبو مازن ، سوف يشارك على رأس وفد رفيع المستوى ، في افتتاح منتدى شباب العالم ، الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة السلام شرم الشيخ ، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي بيان صادر عن السفارة الفلسطينية ، قال السفير دياب اللوح ، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن ، سوف يصل ظهر غدا الجمعة ، لافتا إلى أن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس أبو مازن ، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ، دوام وعمق التعاون والتباحث بين قيادتي مصر وفلسطين ، في التطورات السياسية والميدانية كافة.