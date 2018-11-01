الإمارات تخفض أسعار الوقود في نوفمبر

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سوف تقوم الإمارات بخفض أسعار الوقود في نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع ، وفقاً للأرقام المنشورة على تويتر من اينوك. وقالت الشركة إن الأسعار الجديدة لسعر سوبر 98 قد انخفضت بنسبة 1.53 في المائة من 2.61 درهم إلى 2.57 درهم و 95 بالمائة خاصة من 1.6 درهم إلى 2.46 درهم.

ومع ذلك ، ستزداد أسعار الديزل بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي ، حيث سترتفع بنسبة 3.26 في المائة من 2.76 درهم إلى 2.87 درهم، وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتربط الإمارات العربية المتحدة أسعار الوقود بالتغيرات في أسعار النفط العالمية ، والتي انخفضت من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 82 دولارا للبرميل في بداية الشهر.

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يقف خام برنت حاليا عند نحو 77.40 $ بعد مخاوف السوق من أن المملكة العربية السعودية قد تخفض الإمدادات إذا واجهت عقوبات بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي، وقالت المملكة الأسبوع الماضي إن السوق غير مستقر، بسبب المخاوف السياسية.