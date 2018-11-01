هيئة الكهرباء بسلطنة عمان: مسؤولون عمانيون يناقشون إلغاء دعم الكهرباء

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من المتوقع أن تنفق الحكومة 1.42 مليار دولار على دعم الكهرباء هذا العام، لذلك ناقش المسؤولون الحكوميون في سلطنة عمان تخفيض أو إلغاء الدعم عن الكهرباء لخفض التكلفة على الحكومة ، وفقا للتقارير. إن ممثلين من وزارة النفط والغاز وهي هيئة الكهرباء وتنظيم وتنمية نفط بعمان ناقشوا عددا من المبادرات التي من شأنها إلغاء دعم الكهرباء بسلطنة عمان.

هيئة تنظيم الكهرباء بسلطنة عمان

وفي الوقت الحالي ، توفر السلطنة الكهرباء المدعومة لجميع سكان البلاد ، حيث تكلف ما يقدر بنحو 500 مليون ريال عماني (1.29 مليار دولار) سنوياً. ومع ذلك ، ناقش المسؤولون خططًا لإزالة الحواجز الفرعية لبعض قطاعات السكان ، أو زيادة تكاليف الكهرباء ككل أو تسمية الشركات التي تسيء إلى الإعانات المقدمة لها.

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ونقل عن وكيل وزارة النفط والغاز سليم العوفي قوله “يمكننا أيضا أن نحصل على استراتيجية، حيث سيعرف المستهلكون الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة”. “فكرة أخرى هي إزالة الدعم ، وهو موضوع مثير للجدل. يحتاج بعض الناس إلى الحصول على إعانات ، لكن هذا ليس كل شخص. هذا أمر سنعمل عليه وستدخل نتائج هذا المجلس في هذه الاجتماعات “.

واقترح أن تشمل التدابير الأخرى آليات لتشجيع كفاءة الطاقة. وقال قيس الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء إنه من المتوقع أن تنفق البلاد 550 مليون ريال عماني (1.42 مليار دولار) هذا العام على الدعم المالي و 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار) العام المقبل.

قدمت سلطنة عمان عدداً من إجراءات التقشف، بما في ذلك خفض دعم الوقود وزيادة الضرائب ، في السنوات الأخيرة حيث تضررت عائدات الدولة من انخفاض أسعار النفط.ومع ذلك ، فإن الحكومة الآن في وضع مالي أفضل بعد ارتفاع الأسعار هذا العام.