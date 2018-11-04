السعودية تعلق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس اليوم.. تعرف على الأسباب

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أمرت السلطات في المملكة العربية السعودية بتعليق الدراسة في جميع الجامعات والمدارس اليوم الأحد الرابع من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018، في بعض من المناطق والمدن بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “جامعة الملك عبدالعزيز” القائمة في منطقة جدة سوف تعلق الدراسة، وكذلك جامعة أم القرى القائمة في مكة المكرمة سوف تعلق الدراسة فيها وفي فروعها القائمة في القنفذة، والليث، والجموم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقد حذرت “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” في المملكة العربية السعودية من سوء الأحوال الجوية، وأمر عبدالله بن أحمد الثقفي المدير العام للتعليم في جدة تعليق الدراسة اليوم الموافق الأحد في جميع مدارس منطقة جدة، ورابغ، وخليص بناء على التقارير الصادرة عن حالة الطقس السيئة التي يحتاج البلاد.

وقد أعلن اللجنة المركزية بوزارة التعليم عن تعليق الدراسة، كما وجه طلال بن مبارك اللهيبي المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها وهي” تربة، المويه، وتربة، ميسان”.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه إلى إدارة التعليم أن تعلق جميع إجراءات الدراسة في المدارس التابعة للمنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة مع تواصل هطول الأمطار بشكل غزير.

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