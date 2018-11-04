إرتفاع مبيعات السيارات السعودية بنسبة 8٪ على خلفية السماح للنساء بالقيادة

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إرتفاع مبيعات السيارات السعودية بنسبة 8٪ ، تقرير جديد يقول إن قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية مهيأ للتحول السريع في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات السعودية بنسبة 8٪ على خلفية السماح للنساء السعوديات بالقيادة ، إن رفع الحظر المفروض على قيادة السيارات في السعودية ، إلى جانب استرداد أسعار النفط والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ، سيؤدي إلى زيادة مبيعات سيارات الركاب بنسبة ثمانية بالمائة سنوياً. حتى 2022.

إرتفاع مبيعات السيارات السعودية بنسبة 8٪

من المتوقع أن يتحول قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية إلى تحول سريع في السنوات المقبلة ، حيث يتوقع أن يتم إضافة 20٪ من مجموع الإناث ، أو ثلاثة ملايين سائق ، إلى طرق المملكة بحلول عام 2020 ، وفقًا لتقرير جديد.

وتم رفع الحظر المفروض على قيادة السيارات في السعودية ، إلى جانب استرداد أسعار النفط والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مبيعات سيارات الركاب بنسبة ثمانية بالمائة سنوياً. حتى 2022.

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وبالإضافة إلى مبيعات السيارات الجديدة ، فإن التأثير الإيجابي لشريحة جديدة من العملاء خلال السنوات الثلاث القادمة سيشعر بها سوق ما بعد البيع في المملكة ، والذي بلغت قيمته 7.4 مليار دولار في عام 2017. ولقد بلغت السيارات العاملة في المملكة العربية السعودية 7.3 مليون سيارة في عام 2017 ، حيث تم بيع 438،000 سيارة ركاب جديدة و 110،000 سيارة تجارية جديدة لهذا العام.

تمثل الإطارات أكبر شريحة من الإيرادات في سوق قطع الغيار في المملكة العربية السعودية ، مع حصة 30 في المائة في عام 2017 (2.2 مليار دولار). وقد تم النشر في صحيفة أورانكا البيضاء قبل معرض أوتوميكانيكا جدة 2019 ، وهو المعرض التجاري الوحيد المتخصص في صناعة ما بعد البيع وخدمات السيارات في المنطقة الغربية بالمملكة. ستعقد النسخة الثالثة من الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام من 26-28 فبراير في مركز جدة للمنتديات والأحداث.

وقالت أرانكا إن 10 ملايين سيارة ستنطلق في الطرق السعودية بحلول عام 2022 ، بما في ذلك 6.5 مليون سيارة ركاب و 3.5 مليون سيارة تجارية. وأضاف أنه نتيجة لذلك ، سينمو الطلب على قطع الغيار وخدمات السيارات ذات الصلة بنسبة 6 في المائة سنوياً ، ليصل إلى 9.8 مليار دولار في عام 2022. وأشارت إلى أن العديد من هذه الفرص ستنشأ على الأرجح في المناطق الغربية من المدينة المنورة ومكة المكرمة ، حيث من المتوقع أن تتخلف أكثر من مليون امرأة عن الركب بحلول عام 2020.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال تتخذ بالفعل مبادرات للاستفادة من الفرص التي تتيحها النساء اللواتي يُسمح لهن بالقيادة ، بما في ذلك إنشاء صالات عرض للسيارات للنساء فقط ومراكز مطالبات التأمين على السيارات ومدارس قيادة مخصصة للنساء.

وقال محمود غازي بيلكوزين ، مدير المعرض في أوتوميكانيكا جدة: “إن استهلاك قطع الغيار والخدمات في المملكة العربية السعودية سوف ينمو بمعدل صحي في السنوات المقبلة ، مدعومًا بإضافة شريحة جديدة كاملة من السكان المسموح لها الآن قيادة.”