توافر فرص عمل للنساء السعوديات بعد استقرار معدل البطالة بالمملكة

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توافر فرص عمل للنساء السعوديات، تظهر بيانات جديدة أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية ظل دون تغيير عند 12.9٪ في الربع الثاني من عام 2018، لكن في الوقت الحالي ومع استقرار معدل البطالة السعودي، المزيد من النساء يجدن عملاً.

ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بين النساء السعوديات ، حيث ارتفع إلى 19.6 في المائة في نهاية يونيو. كانت نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 13 في المئة ، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء في البلاد.

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وظل معدل البطالة دون تغيير عند 12.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع السابق ، حسبما ذكر المحللون، وقالت جدوى إن معدل مشاركة القوى العاملة ارتفع بين الإناث ، حيث ارتفع من 17.4٪ في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6٪ في نهاية يونيو ، مما يشير إلى المزيد من الحماس بين الإناث للانضمام إلى القوى العاملة.

وقالت جدوى إنه مع تزايد عدد الإناث المنخرطات في سوق العمل ، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ، لكن عدد العاطلات عن العمل لا يزال أعلى من عدد العاملات في سوق العمل.

في بداية هذا الشهر ، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 68 مبادرة جديدة لتحفيز السعودة في القطاع الخاص ، موزعة بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل. بالإضافة إلى ذلك ، صرح وزير العمل مؤخرا أن معدل البطالة المستهدف يبلغ 10.5 في المائة بحلول عام 2022.

وقالت جدوى إن العدد الإجمالي للأجانب في سوق العمل السعودي قد انخفض بنحو 1.1 مليون منذ بداية عام 2017 ، مع ترك 312،000 السوق بين مارس ويونيو. كما تظهر البيانات أن جميع القطاعات شهدت انخفاضا في عدد العمال الأجانب ، حيث فقدت الإنشاءات أكبر عدد من العمال بلغ 187000 ، تليها التجارة مع 65000 عامل.

وفي الوقت نفسه ، أظهر قطاعات زيادة هامشية في عدد العمال السعوديين خلال الربع الثاني ، حيث ارتفع عدد المناجم والمحاجر والخدمات المالية بنسبة 1800 في كل قطاع داخل المملكة العربية السعودية.