بعد فرض العقوبات الثانية ضد طهران.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه الشكر للرئيس الأمريكي

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صرح افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي عن ترحيبه الكبير حول القرار الأمريكي بفرض عقوبات ثانية مالية ونفطية ضد الدولة الإيرانية.

أعلنت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن توجيه وزير الدفاع الإسرائيلي الشكر إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكي عبر موقع “تويتر” بسبب فرض عقوبات ثانية ضد الدولة الإيرانية.

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غرد افيغدور ليبرمان عبر توتير قائلاً “القرار الجريء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق”، وأضاف “بخطوة واحدة توجه الولايات المتحدة ضربة حاسمة لتدخل إيران في سوريا، ولبنان، وغزة، والعراق، واليمن.. سيدي الرئيس ترامب لقد فعلتها مجدداً! شكراً لك”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد الدولة الإيرانية بفرض عقوبات مالية ونفطية جديدة ضد الدولة الإيرانية اليوم الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدولة الإيرانية من أجل الحد من برامجها النووية والصاروخية ومواجهة تأثيرها السياسي والعسكري المتزايد في دول الشرق الأوسط.

وقد أعلن حسن روحاني الرئيس الإيراني إن طهران سوف تبيع النفط وتعمل على خرق كافة العقوبات المالية والاقتصادية، وتعهد بأن تتغلب الدولة الإيرانية على كافة العقوبات الموجه ضدها.

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