مجلس الوزراء الكويتي يقرر اليوم عطلة رسمية

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أصدر مجلس الوزراء بدولة الكويت قرار اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 عن تعطيل جميع الأعمال في الدوائر الحكومية وكذلك الوزارات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد أعلنت الصحف الكويتية “أنه وبناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء فقد أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالكويت”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن دولة الكويت قد تعرضت مساء أمس الموافق الأثنين الخامس من نوفمبر الجاري لأمطار غزيرة، وقد امتدت الأمطار حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم.

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال الكويتية رفع حالة الاستعدادات تأهباً لأمطار أشد غزارة يتوقع أن تهطل اليوم على الكويت بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الكويتية، مما يتوجب أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية وبشكل عاجل.

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