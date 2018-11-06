المملكة العربية السعودية تبدأ خطة لإصلاح الحكومة والاقتصاد بحلول عام 2020

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المملكة تبدأ خطة لإصلاح الحكومة والاقتصاد، قامت المملكة العربية السعودية بمراجعة خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020 ، مما أدى إلى خفض بعض الأهداف ، في ظل طموحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المملكة تبدأ خطة لإصلاح الحكومة والاقتصاد

تم تصميم البرنامج ، الذي صدر في عام 2016 ، لإصلاح الاقتصاد السعودي والتحضير للحياة بعد النفط. وقد اضطرت الحكومة بالفعل إلى التراجع عن بعض إجراءاتها غير الشعبية ، بما في ذلك تخفيضات لبدلات موظفي الحكومة. كما أنها تضع توقعات أقل تحديًا لتخفيض نسبة البطالة مع نضال القطاع الخاص.

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تعتبر مشاركة النساء في سوق العمل أحد الأهداف الرئيسية التي تم تقليصها. والهدف الجديد هو جعل النساء يشكلن 24 في المائة من القوة العاملة بحلول عام 2020 ، بعد أن كان الهدف الأصلي هو 28 في المائة و 21.2 في المائة العام الماضي.

كما تم وضع أهداف أخري لتدريب موظفي الحكومة ، وبعض الإجراءات المصممة لتحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى المعيشة. ولم تتغير بعض الأهداف ، في حين أضيفت عدة أهداف جديدة ، بما في ذلك الحد من الفساد ، ورفع حصة قطاع التجزئة من الناتج الاقتصادي وتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.

كان برنامج التحول الوطني ، الذي أعلن عن الكثير من الجعجعة ، المبادرة الأولى التي أطلقت في إطار خطة “رؤية 2030” التي وضعها الأمير محمد بن عبد العزيز ، لإعادة صياغة المملكة العربية السعودية ، حيث تصارعت المملكة مع انخفاض أسعار النفط. ولا يزال هذا الأمر يشكل جزءاً أساسياً من أجندة الأمير محمد بن سلمان ، والتي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد لاستعادة الزخم.

بدأ الموظفون المدنيون والخبراء الاستشاريون في إعادة تصميم البرنامج العام الماضي بعد أن أدى إطلاقه المتسارع إلى التداخل مع المبادرات الأخرى وأخطاء البيانات في وثيقة التخطيط. واشتملت الأخطاء على رقم مرجعي خاص بالعاملات كان مرتفعا للغاية.