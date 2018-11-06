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سوق العمل بالسعودية يفتح أبوابه للنساء، قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر آل رماح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على تمكين المرأة ومساعدتها على المشاركة في سوق العمل – وقالت هذا خلال حديثها في منتدى منظمة الخليج للنساء (GROW) تحت شعار “تشكيل مستقبل الفرص النسائية” الذي نظمته أرامكو السعودية في الظهران. GROW وهي منصة استراتيجية تسعى إلى تعزيز السياسات الداعمة للتنمية المهنية للنساء في منطقة الخليج. وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ، حسب قول الرماح.

سوق العمل بالسعودية يفتح أبوابه للنساء

قالت تماضر إن الوزارة تركز على تمكين المرأة السعودية من خلال نظام الخدمات الاجتماعية ، وتشجيع العمل التطوعي ، ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية.

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افتتحت رئيسة مجلس إدارة أرامكو السعودية والرئيس التنفيذي أمين عبد الناصر المنتدى بكلمة رئيسية أكدت فيها دعم شركة أرامكو السعودية الثابت للتطوير المهني للمرأة واحتفاءها بسياسات الشركة القوية في هذا المجال.

وتم التأكيد على الجهود الناجحة التي بذلتها المملكة لتحسين التنوع الجندري وعمل أرامكو السعودي الضخم في هذا المجال ، قال ناصر: “إننا نستثمر في مجموعة واسعة من البرامج لسنوات عديدة لتمكين النساء من المنافسة والتغلب على التحديات وتحقيق تطلعاتهن المهنية في أرامكو السعودية ، قمنا بزيادة توظيف النساء إلى أكثر من 20٪ من جميع التعيينات الجديدة ، وضاعفت عدد النساء العاملات في منظمتنا على مدى السنوات العشر الماضية. وفي الوقت نفسه ، في أبريل ، قمنا بتعيين أول عضو نسائي في مجلس الإدارة “.