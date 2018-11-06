وزارة العمل السعودية تصدر قرار مصيري بخصوص العمالة الوافدة

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صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إصدارها قرار مصيري خاص بالعمالة الوافدة خلال الفترة السابقة، حيث أعلنت الوزارة عن اقتصار 12 مهنة على المواطنين السعوديين والسعوديات فقط وغير مصرح لأي وافد أو مقيم أن يعمل بها.

سوف تبدأ الوزارة بتمكين العمالة الوطنية السعودية من فرص العمل، وسوف تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية باتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الفترة القليلة القادمة.

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صرحت وزارة العمل السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن هذا القرار قد تم إصداره من قبل وزارة العمل وبدأ العمل به في المرحلة الأولى خلال شهر صفر الموافق لشهر أكتوبر السابق لعام 2018.

وأكدت وزارة العمل أن تلك القرارات تأتي ضمن القرارات السعودية الأخيرة الخاصة بشأن “سعودة بعض المهن” وقصرها على العمالة الوطنية السعودية، وبلغ عدد المهن الخاصة بالعمالة السعودية حوالي 12 مهنة، على أن يكون مصير العمالة الوافدة العمالة في تلك المهن هو الحصول على جميع مستحقاتهم المالية والعمل على توفيق أوضاعهم أو البحث عن فرص عمل بديلة بالسعودية.

وأعلنت الوزارة أن المرحلة الثانية من سعودة الوظائف سوف تكون خلال شهر ربيع الأول القادم الموافق شهر نوفمبر لعام 2018، وسوف تبدأ المرحلة الثالثة من سعودة الوظائف خلال شهر يناير القادم لعام 2019.

قطاعات تم توطينها للعمالة السعودية

قطاع السياحة.

قطاع بعض المولات التجارية ومنافذ البيع.

قطاع الذهب والمجوهرات.

قطاع الاتصالات.

العمل تقرر توطين بعض المهن خلال يناير 2019

كما أعلنت وزارة العمل السعودية عن توطين بعض المهن أيضا خلال شهر يناير القادم لعام 2019 ضمن المرحلة الثالثة من توطين الوظائف بالمملكة وهي:

قطاع محلات بيع الأدوات الطبية.

ومحلات بيع النظارات.

محلات بيع السجاد.

محلات بيع الملابس الجاهزة للرجال والأطفال.

ويجدر هنا الإشارة أن ابتداء من عام 2019 القادم على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية التي كنت تشغل تلك القطاعات أن تسوي وضعها داخل المملكة وليكون متاح أمامهم خيارين أمام البحث عن مهنة أخرى متاحة لهم أو مغادرة أراضي المملكة ممن يتسبب في نوع من القلق لدى العمالة الوافدة.

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