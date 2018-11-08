حادث إطلاق نيران بولاية كاليفورنيا تسببت في مصرع 13 قتيلاً

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صرحت شرطة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الموافق الخميس عن مقتل ما يقارب من ثلاثة عشر شخصاً في إطلاق نار وقع في ملهي ليلي قائم في ولاية كاليفورنيا، وقتل من بينهم منفذ العملية وشرطي أمريكي.

صرح الموقع الأمريكي “فينتورا كاونتي ستار” التابع إلى صحيفة “يو إس إيه توداي” سقط عدد كبير من القتلى كما أصيب عدد آخر حينما قام مسلح بفتح النار في وقت متأخر يوم أمس الموافق الأربعاء على حانة “بوردرلاين” القائمة في منطقة ثاوزند أوكس التابعة لمقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا.

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وأوضح الموقع “إن التقارير الأولية للحادث أعلنت عن قيام أحد الأشخاص بفتح النار من سلاح نصف آلي على الحانة، وتم استدعاء عشرات من رجال الشرطة إلى موقع الحادث”.

وقد كشف الموقع الأمريكي “إن هناك عدد من المعلومات قد أعطيت إلى الشرطة الأمريكية تفيد بان الشخص مرتكب الجريمة هو رجل شرق أوسطي في أوائل العشرينات من عمره ذو لحية، وكان يرتدي لحظة ارتكاب الحادث زياً أسوداً.

وأضافت التقارير “عن وجود أشخاص مضرجين بالدماء في تيبسي جودت، وهي حانة أخرى في نفس المنطقة دون أن يتم التصريح عن مدى ارتباط الحادثين ببعض”.

وصرحت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن الملهي كان من المقرر أن يستضيف عدد من الطلاب في حفل، وأصيب حوالي ثلاثون شخصاً على الأقل في إطلاق النيران.

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