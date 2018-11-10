العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار

منذ 1 ساعة عربي ودولي
العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار

العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار، كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس عن مشاريع تنموية تزيد قيمتها على 7 مليارات ريال سعودي (1.87 مليار دولار) لمنطقة حائل في المملكة.جاء هذا الإعلان خلال زيارة للمنطقة الشمالية الغربية ، وهي المحطة الثانية في جولة ملكية في جميع أنحاء البلاد.

العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار

المشاريع – بعضها تم إنجازها ، بينما يتم إطلاق بعضها الآخر – تغطي: الطاقة والصناعة ، والعسكرية ، والإسكان ، والتعليم ، والنقل ، والسياحة ، والبيئة ، والمياه والزراعة. ولقد وصل الملك إلى حائل مساء الأربعاء من القصيم ، المنطقة الوسطى. في القصيم ، وشهد الملك سلمان إنجاز 402 مشروعًا في 12 قطاعًا حكوميًا ، بقيمة 12.15 مليار ريال سعودي.

كما وضع أسس 199 مشروعًا جديدًا أو مخططًا لها في خمسة قطاعات حكومية ، بقيمة إجمالية 4.2 مليار ريال سعودي، وخلال جولته على المستوى الوطني ، من المتوقع أن يطلق الملك العديد من المشاريع والمبادرات ، حيث يراقب الأوضاع المعيشية للمواطنين السعوديين ويطلع بنفسه على احتياجاتهم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).