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العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار، كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس عن مشاريع تنموية تزيد قيمتها على 7 مليارات ريال سعودي (1.87 مليار دولار) لمنطقة حائل في المملكة.جاء هذا الإعلان خلال زيارة للمنطقة الشمالية الغربية ، وهي المحطة الثانية في جولة ملكية في جميع أنحاء البلاد.

العاهل السعودي يكشف عن مشاريع حائل بقيمة 1.8 مليار دولار

المشاريع – بعضها تم إنجازها ، بينما يتم إطلاق بعضها الآخر – تغطي: الطاقة والصناعة ، والعسكرية ، والإسكان ، والتعليم ، والنقل ، والسياحة ، والبيئة ، والمياه والزراعة. ولقد وصل الملك إلى حائل مساء الأربعاء من القصيم ، المنطقة الوسطى. في القصيم ، وشهد الملك سلمان إنجاز 402 مشروعًا في 12 قطاعًا حكوميًا ، بقيمة 12.15 مليار ريال سعودي.

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كما وضع أسس 199 مشروعًا جديدًا أو مخططًا لها في خمسة قطاعات حكومية ، بقيمة إجمالية 4.2 مليار ريال سعودي، وخلال جولته على المستوى الوطني ، من المتوقع أن يطلق الملك العديد من المشاريع والمبادرات ، حيث يراقب الأوضاع المعيشية للمواطنين السعوديين ويطلع بنفسه على احتياجاتهم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).