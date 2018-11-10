“شباب شياب ” أول فيلم يعرض بالسعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي منذ رفع حظر السينما

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“شباب شياب”، فيلم روائي طويل “شباب شياب” يعرض في المملكة العربية السعودية يوم الخميس ، ليصبح أول فيلم في دول مجلس التعاون الخليجي يلعب في دور السينما في البلاد بعد رفع الحظر في وقت سابق من هذا العام.

“شباب شياب”

أصدرت شركة نيشن الإمارات أبو ظبي الفيلم في الرياض ، في حين سيقام العرض الأول في الإمارات العربية المتحدة في أتلانتس النخلة في 17 نوفمبر ، مع عرض سينمائي كامل في 22 نوفمبر. من إخراج ياسر الياسري ، الفيلم الملائم للعائلة يتبع أربعة أصدقاء مسنين ، ويضم أبرز الفنانين الخليجيين سعد الفرج وماري الحليان ومنصور الفيلي ، إلى جانب النجم السوري سلوم حداد الذي يعيش في منزل لكبار السن.

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عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة ، يهرب الأصدقاء لمغامرة متغيرة الحياة في دبي ، بتشجيع من طبيبهم وممرضة ، لعبت من قبل النجمتين الكويتيتين ليلى عبد الله وفؤاد علي.

يسرد شباب شياب قصة العائلة والصداقة والاكتشاف الذاتي المرتبط بشكل عام ولكنه سيهتم بوجه خاص بجمهور دول الخليج – لذلك من المثير جداً أن يكون أول فيلم إقليمي يتم إصداره في المملكة العربية السعودية ، كما قال الياسري: “يعكس الترفيه العربي أفضل أسلوب الحياة في المنطقة. مع طاقم مدهش من جميع أنحاء العالم العربي ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت وسوريا”.

من المقرر أن تفتح السعودية نحو 350 دار سينما مع 2500 شاشة بحلول عام 2030 ، لتخدم جمهورا من 32 مليون مستهلك، ومن المتوقع أن تسهم صناعة الترفيه بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد المحلي وتخلق 30،000 وظيفة دائمة.

من جهته ، قال بن روس ، كبير مسؤولي المحتوى في “نيشن نيشن أبوظبي”: “أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية طموحة لصناعة أفلام مستدامة قابلة للاستمرار تجارياً ، ومع وجود 15 مليون مستهلك تحت سن الخامسة والعشرين ، فإن هذا سوق جديد مهم الإبداع.

“هناك طلب كبير على الترفيه في اللغة العربية بين جمهور السعوديين والخليجيين ، لذا فإن افتتاح أول فيلم إقليمي في البلاد يعد علامة بارزة ويحدد أسلوب المستقبل المشرق”.