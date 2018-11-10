توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 ٪ في نهاية 2018

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من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 ٪ هذا العام مقارنة بانكماش بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017 ، وفقا لمذكرة بحث جديدة من جدوى للاستثمار، وقالت جدوى إن العوامل الأساسية للاقتصاد السعودي لا تزال مستقرة ، مع تحسن في قطاع النفط الذي رفع الناتج المحلي الإجمالي للنفط إلى 3.2 في المئة في 2018.

وقال المحللون في عام 2019 ، يتوقع نمو أبطأ في الناتج المحلي الإجمالي ، بنسبة 2 في المئة ، بسبب ارتفاع سنوي أبطأ في قطاع النفط ، في 2.3 في المئة.وفي الجانب غير النفطي ، قالت جدوى إنها تتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التحسن على خلفية مستوى قياسي آخر في الإنفاق الحكومي المدرج في الميزانية البالغ 1.1 تريليون ريال ، كما هو مفصل في تقرير الموازنة التمهيدية لعام 2019.

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وقالت المذكرة البحثية “نتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الصادرات السعودية مع انتاج النفط الخام عند حوالي 10.3 مليون برميل يوميا الى زيادة عائدات النفط الحكومية الى 599 مليار ريال في 2018 مقارنة مع توقعاتنا السابقة التي بلغت 576 مليار ريال.”

وأضاف: “في عام 2019 ، سيؤدي ارتفاع أسعار الصادرات السعودية بشكل هامشي إلى جانب ارتفاع مستويات صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية إلى زيادة عائدات النفط الحكومية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 629 مليار ريال”.

وفقاً لبيانات الميزانية ربع السنوية الأخيرة ، كانت الضرائب على السلع والخدمات هي الأسرع نمواً في الإيرادات غير النفطية حتى الآن هذا العام ، ومن المتوقع أن يكون أحد المساهمين الرئيسيين في عام 2019.

وأشارت “جدوى” إلى أن الاقتصاد السعودي بشكل عام أظهر “نمواً قوياً” حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الأخيرة نمواً بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.4 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك ، قالت جدوى إنها لا تزال ترى المخاطر المتبقية في العام المقبل. وبصرف النظر عن الخطر الأكثر وضوحًا لأسعار النفط التي كانت أقل من المتوقع في عام 2019 ، فإنه يرى أيضًا أن احتمال حدوث انخفاض في الاستهلاك في المملكة هو خطر رئيسي.

في الأسبوع الماضي ، قالت وزارة المالية السعودية إن عجز الميزانية في البلاد انخفض بشكل حاد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 على خلفية طفرة في عائدات النفط وغيرها.وقد استفاد رئيس أوبك ، الذي أدخل إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتماده على النفط ، من الانتعاش الحاد في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة إن العجز في الميزانية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 بلغ 13.1 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 60 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ايرادات النفط بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي الى 120.6 مليار دولار في حين قفز الدخل غير النفطي 48 في المئة الى 56.3 مليار دولار.