تفاصيل مؤتمر باليرمو الذي يحضره الرئيس السيسي بإيطاليا

Advertisements

انطلق منذ وقت قليل فعاليات مؤتمر باليرمو الدولي حول الدولة الليبية، ويهتم المؤتمر بمناقشة الأوضاع داخل الأراضي الليبية ومستقبلها، ويسيطر الملف الأمني والملف الاقتصادي على فعاليات المؤتمر.

انطلقت فعاليات المؤتمر بشكل فعلي من مدينة باليرمو عاصمة صقلية القائمة في جنوب الدولة الليبية، تتضمن فعاليات اليوم للمؤتمر بعقد جلسة حول الوضع الاقتصادي بحضور محافظ المصرف المركزي بليبيا الصديق الكبير، وبحضور لجنة من مجلس الدولة ومجلس النواب.

Advertisements

وأعلن النائب علي السعيدي أن هناك اجتماع أمني سوف يتم عقده مساء على هامش فعاليات المؤتمر وسوف يحضره عدد من نواب الدولة الليبية والمسؤولين بها، وعلى أن يتم عرض نتائج الاجتماعين الأمني والاقتصادي خلال جلسة أخرى.

ويشارك في فعاليات مؤتمر باليرمو رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وخصوصاً في ظل الدور الفاعل الرئيسي الذي تلعبه الدولة المصرية من أجل إنهاء حالة الحرب والفوضى التي تتعرض لها جارتها من الناحية الغربية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم الاثنين إلى مدينة باليرمو الإيطالية في زيارة رسمية تستغرق يومين من أجل المشاركة في فعاليات القمة المصغرة المنعقدة حول ملف الدولة الليبية، وتأتي تلك الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها الرئيس من جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي.

أقرا المزيد أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لصندوق الإسكان الاجتماعي