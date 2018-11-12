إسرائيل تروج لمشروع سكة حديد يربطها بدول الخليج وتزعم أنه سيكون المنافس لقناة السويس

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قامت إسرائيل بالترويج لمشروع نقل يربط بينها وبين دول الخليج وقالت أنه عند تنفيذ مشروع السكة الحديد سيكون نافذة تجارية لدول الخليج على البحر الأبيض المتوسط وجسرا للنقل بين دول الخليج وأمريكا وأوروبا.

حيث أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء عن مشروع نقل يربطها مع دول الخليج، وقامت إسرائيل عبر مقطع فيديو نشره حساب “إسرائيل بالعربي” من خلال صفحته الرسمية على تويتر بتوضيح المكاسب الاقتصادية التي سوف تعود على دول المنطقة من خلال مشروع النقل هذا والذي سوف يمتد بطول ميناء حيفا في إسرائيل مرورا بالأردن ثم السعودية فالعراق.

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وتعود فكرة مشروع النقل الإسرائيلي إلي حاجتها لإستخدام تلك السكة لحمل البضائع والمسافرين عبر الولايات المتحدة وأوروبا والبحر المتوسط في الغرب، والسعودية ودول الخليج في الشرق.

وقالت إسرائيل من خلال الفيديو أن هذا المشروع سينتج عنه “طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا” وأنه سينافس قناة السويس المصرية، والتي هي الممر الجنوبي للتجارة عالميا، بالإضافة إلي أن مشروع السكة الحديدية الإسرائيلي سوف يدعم إقتصاد الأردن، وفلسطين أيضا، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وفي وقت قريب ستدعم العراق أيضا.

وقالت إسرائيل أن مدة تنفيذ المشروع سوف تكون قصيرة، وهذا بفضل البنية التحتية الموجودة في إسرائيل والسعودية ودول الخليج، حيث سيقام المشروع عن طريق استخدام سككك حديدية متواجدة حاليا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بترويج مشروع النقل هذا، فقد قام وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بطرح فكرة المشروع من خلال مؤتمر للنقل خلال الأسبوع الماضي بسلطنة عمان، وكانت تلك محاولة من إسرائيل لاستمالة الدول العربية.