تفاصيل اليوم الثالث لقصف قطاع غزة

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استشهد منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 ثلاثة فلسطيني، وأصيب عدد أخر بجراح بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين بقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت تدمير 8 مباني سكنية بقطاع غزة الليلة السابقة، يستعرض موقع مصر 365 أحداث اليوم الثالث من العدوان العسكرية الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الساعة الثانية عصراً بتوقيت مدينة القاهرة.

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أحداث العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة اليوم

في تمام الساعة 2:24 دقيقة سمع دوي صافرات الإنذار في شاطئ عسقلان.

في تمام الساعة 2:26 دقيقة استهدفت القوات العسكرية الإسرائيلية مستخدمة الصواريخ بالمنطقة القائمة شرق بيت حانون.

في تمام الساعة 2:30 اليوم تم قصف موقع فلسطين بأربعة صواريخ.

في الساعة 2:35 دقيقة تم إطلاق دعوات من أجل المشاركة في مسيرة لتدعيم غزة في مخيم جنين بعد صلاة العشاء.

في تمام الساعة 2:45 دقيقة قامت الطائرات الحربية باختراق الأجواء في قطاع غزة على مستوى مرتفع.

في تمام الساعة الثالثة عصراً سمع دوي صافرات الإنذار تدوي على ساحل عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق قامت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

في تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف منطقة المطاحن القائمة في جنوب قطاع غزة.

في تمام الساعة الثالثة وستة عشر دقيقة قامت الغرفة المشتركة بنشر رشقاتها الصاروخية في المستوطنات القائمة بغلاف غزة.

في تمام الساعة الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة تم إصابة منزل بطريقة مباشرة في منطقة عسقلان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بمنزلين.

في تمام الساعة الثالثة وستة وثلاثون دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بالقصف من جديد باستهداف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بمنطقة شرق دير البلح.

وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة أدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع إصابات في شرق دير البلح وسط القطاع.

في تمام الساعة الثالثة وأحد عشر دقيقة سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في شاعر هنيغف.

في تمام الساعة الثالثة وستة وأربعون دقيقة صرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رشقة صاروخية استهدفت “أشكول”.

وفي تمام الساعة الثالثة وأربعة وخمسين دقيقة أعلنت مراسلة “ريشت كان” إن إسرائيل لا تستجيب إلى محاولات وقف إطلاق النار.

في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن “خالد معروف” البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً بسبب استهداف قوات الاحتلال الإٍسرائيلية مجموعة من المواطنين في شمال بين لاهيا.

في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” أنه قد أنهى اجتماعه بعد ستة ساعات من انعقاده الذي لم يسفر عن أي نتائج.

في تمام الساعة الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة أعلن الرئيس الفلسطينية “محمود عباس أبو مازن” أنه كلف رياض المالكي بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وفي تمام الساعة الرابعة وتسعة وعشرين دقيقة تم الإعلان عن تسريبات إسرائيل هيوم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” قرر أن يتم الاستمرار في ضرب المقاومة مع تجنب الحرب.

في تمام الساعة الرابعة وثمانية وأربعون دقيقة أعلن “الكابنيت” أنه يخول إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر في أعمالها العسكرية ضد قطاع غزة.

في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة أعلن إسماعيل هنية في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن أن يتم إجراء تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار.

في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة أعلنت الغرفة المشتركة أن المقاومة سوف تلتزم بهذا الإعلان في حال التزمت به قوات الاحتلال الإسرائيلية.

في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن اعتراضه مائة صاورخ من أصل أربعمائة وستين صاروخ قد تم إطلاقه من قطاع غزة.