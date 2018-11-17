الجارالله: قناة الجزيرة واسيادها وقنوات الإخوان عادت للنباح بمقتل خاشقجي

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صرح رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله “إن قناة الجزيرة، ومعها أسيادها، وقنوات الإخوان وصحف تركية، عادت إلى النباح في موضوع مقتل الصحفي السعودي خاشقجي”.

وجاء تصريحات أحمد الجار الله من خلال تغريده له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال “إن بيان النائب العام السعودي واضح، وتم تأييده من دول العالم إلا أن هذه القنوات لازالت تهز ذيولها التي من عادتها لا تستقيم يقول العرب الصراخ على قدر الألم”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن النيابة العامة السعودية قد أعلنت مساء الخميس أن التحقيقات الخاصة بشأن قضية مقتل الصحفي خاشقجي قد طالت بالاعدام لمن أمروا أو شاركوا في عملية قتل الصحفي، وقد وجهت تهمة القتل إلى أحد عشر شخصاً متورطين في تلك القضية.

وقد أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على سبعة عشر سعودياً بسبب دورهم في مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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