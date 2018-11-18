جحيم كاليفورنيا .. مئات القتلى والجرحى في حرائق الغابات

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تسبب حريق الغابات الذي نشب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حتى اليوم إلى فقدان ما يقارب من 1276 شخصاً، وقد تم العثور على خمس من الجثث ليرتفع إجمالي عدد قتلى الحرائق إلى ستة وسبعين شخصاً.

وصرحت إحدى الشبكات الإعلامية الأمريكية أن حريق كامب فاير قد دمر على الأقل ما يقارب من تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعين مبنى سكني، وما يقارب من ثلاثمائة وسبعة وستين مبنى تجاري إلى جانب تدمير عدد من المباني الأخر ليكون بذلك حريق الغابات في ولاية كاليفورنيا هو الأكثر دمراً في تاريخ الولاية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن حريق تابس فايرفي بمقاطعتي سونوما ونابا خلال العام السابق 2017 دمر ما يقارب من خمسة آلاف وستمائة وستة وثلاثين مبنى، قام الرئيس دونالد ترامب بزيارة منطقة الحريق في مقاطعة بوت مساء يوم السبت.

كما التقى الرئيس الأمريكي مع جموع العاملين في مجال الإطفاء، وجاءت تلك الزيارة بسبب الانتقادات اللاذعة التي تقدم بها جموع الديمقراطيين عن سوء التعامل مع الكارثة، وخصوصاً بعد انتقاد الموجه ضد إدارة مكافحة حرائق الغابات بكاليفورنيا، والتهديد بسحب المخصصات الفيدرالية المخصصة لهذا الصدد.

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