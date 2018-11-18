بالفيديو.. إثيوبيا تؤكد التزامها باتفاقية سد النهضة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد “إن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد التزام بلاده بمتابعة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال عام 2015 حول سد النهضة بما يعمل على تحقيق مصلحة القارة الإفريقية”.

وجاء تصريحات المستشار نادر سعد خلال مكالمة هاتفية له عبر قناة أكسترا نيوز اليوم، وأضاف “إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الإثيوبية تسير تبعا لوتيرة إيجابية تعكس مدى التعاون المشترك بين الجانبين”.

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وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء “إن كافة الوفود المشاركة في فعاليات القمة الإفريقية تتطلع إلى رئاسة جمهورية مصر العربية في الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 القادم، حيث أن الدولة المصرية تقود جميع المفاوضات مما يضيف قيمة كبيرة للقارة السمراء”.

وأوضح “إن هناك العديد من الآمال المعقودة لما تقدمه الدولة المصرية من أفكار في الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

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