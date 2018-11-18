وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة

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وسط حراسة مشددة قامت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة وزير الزراعة أوري ارئيل باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، وجاءت تلك الأنباء بناء على ما صرحت به فراس الدبس وهي المسؤولة عن العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.

حيث قام وزير الزراعة الإسرائيلية برفقة عدد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال، كما قامت قوات الشرطة بمرافقة الوزير والوفد المصاحب له خلال جولتهم بالمسجد الأقصى.

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بدأت جولة الوزير الإسرائيلي في المسجد الأقصى من ساحة باب المغاربة، وقامت قوات الشرطة والقوات الخاصة بالانتشار في جميع أرجاء المسجد، ويجدر هنا الإشارة إلى أن يهودا غليك عن “حزب الليكود” ووزراء من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست و شولي معلم من حزب البيت اليهودي قد اقتحموا المسجد أيضا خلال الأيام القليلة الماضية.

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