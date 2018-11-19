تعرف على الأسباب التي دفعت رئيس بيرو السابق بطلب اللجوء لأوروجواي

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أعلنت وزارة الخارجية في دولة بيرو عن تقدم “الآن جاسيا” الرئيس السابق بطلب لجوء إلى “سفارة اوروجواي” من أجل أن يتم منح حق اللجوء، وجاء طلب الرئيس السابق على خلفية منعه من مغادرة بيرو بسبب التحقيقات الجارية معه في قضايا متعلقة بالفساد.

خارجية بيرو تصدر بيان حول طلب جاسيا اللجوء إلى أوروجواي

وأضافت وزارة خارجية بيرو في بيان صادر عنها “إن آلان جارسيا قد دخل إلى سفارة أوروجواي، ومنزل سفير اوروجواي في أحد أحياء العاصمة، وطلب حق اللجوء”.

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وأضاف بيان “طلب اللجوء من ذلك البلد تبعاً لبنود معاهدة اللجوء الدبلوماسي لعام 1954 الموقعة عليها بين دولة بيرو وأوروجواي، ولم يرد مسؤولو سفارة أوروجواي على طلب رئيس بيرو السابق، ولم تعلق على هذا الخبر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى آلان جارسيا قد تقدم بطلب اللجوء إلى أوروجواي بعد ساعات قليلة من صدور حكم قضائي ضده يوم السبت السابق والذي يقتضي بمنعه من مغادرة بيرو لمدة ثمانية عشر شهراً بسبب إجراء تحقيقات قضائية معه تتعلق بقضايا فساد مالي قد تقاضاها من “شركة أودبريشت” البرازيلية ببناء قطار كهربائي في ليما.

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