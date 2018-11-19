الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي

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افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لـ مجلس الشورى السعودي، وأعرب الملك سلمان خلال الجلسة عن سروره للقاء أعضاء مجلس الشورى لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للمملكة.

وتحدث الملك سلمان عن دور المملكة الخارجي في دعم الأشقاء من الدول العربية، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال العاهل السعودي: “أن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها الحرجة، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة”.

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وحول الملف اليمني شدد الملك سلمان على أن “وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته الظروف التي فرضت نصرة الشعب اليمني والوقوف أمام العدوان والمليشيات الانقلابية التى تدعمها إيران، لذلك فنحن نؤكد دعمنا لليمن حتى نصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) والمبادرة الخليجية، وما آلت إليه توصيات الحوار الوطني اليمني الشامل” .

وتابع الملك سلمان معلقا على التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للدول، بأن: “النظام الإيراني أعتاد على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب والقلاقل في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار”.

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