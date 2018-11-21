ترامب يوجه الشكر للسعودية ويطالبها بالمزيد.. تعرف على التفاصيل

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أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن أسعار النفط بدأت في التراجع، واكد أن أسعار النفط العالمية قد انخفضت بمقدار 24 دولار في برميل النفط خلال فترة قليلة جداًّ.

وأعلن الرئيس الأمريكي عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إن انخفاض أسعار الذهب الأسود تعد أمر رائع حث شبه هذا الانخفاض الضريبية الكبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم”.

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وأضاف الرئيس دونالد ترامب “استمتعوا بأسعار النفط عند مستوى أربعة وخمسين دولاراً للبرميل بعد أن كان للتو عند مستوى اثنين وثمانين دولاراً”.

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أعلن دونالد ترامب عن شكره إلى المملكة العربية السعودية، وطالبها بالتدخل من أجل ممارسة مزيد من خفض أسعار النفط، كما طالب الرئيس الأمريكي جميع الدول المنتجة للبترول في منظمة الأوبك أن تتدخل من أجل العمل على خفض أسعار النفط بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال أربع سنوات، عن طريق مطالبته لهم بالعمل على زيادة إنتاج النفط.

وفي تمام الساعة الواحدة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم شهر يناير بنسبة مئوية بلغت 2.1% إلى ما يقارب من 63.86 دولار لبرميل النفط الواحد.

وقد ارتفعت سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” بنسبة مئوية بلغت 1.3% عند مستوى 54.71 دولار لبرميل النفط.

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