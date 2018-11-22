مشروع الطاقة الشمسية 2030 في المملكة العربية السعودية

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مشروع الطاقة الشمسية 2030 في المملكة، يعد مشروع سكاكا الكهروضوئي PVP الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار أمريكي أول مشروع للطاقة المتجددة في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية، وضمن رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الشمسية عملياتها التجارية في العام المقبل وعند اكتمالها ، ستوفر 45،000 أسرة معنوية في منطقة الجوف

مشروع الطاقة الشمسية 2030 في المملكة

حضر الملك سلمان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع “سكاكا الكهروضوئي IPP” الذي تبلغ طاقته 300 ميجاوات ، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ مصنع الطاقة الشمسية الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار) عملياته التجارية في العام المقبل وعند اكتماله ، سيوفر 45،000 أسرة معنوية في منطقة الجوف ، في الوقت الذي يتم فيه تعويض أكثر من 430،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقال محمد أبونيان ، رئيس شركة أكوا باور ، الشركة المسؤولة عن المشروع ، إن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة في مجالات تشمل البناء والتشغيل.

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قال أبونايان: “اليوم ، نجدد اعتزازنا وشرفنا كما يمنحنا الملك سلمان بن عبد العزيز بشجاعة بإشارة البدء للبدء في تشييد وتشغيل نظام سكاكا الكهروضوئي. “تم وضع المشروع كأول مشروع ضمن المبادرة التدريجية للاستفادة من الطاقة المتجددة في المملكة ويتم تحديدها بتعرفة عالمية قياسية ستغير قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.”

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وأضاف: “نحن فخورون جدًا بالمشاركة في أول مشروع للطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية والذي يساهم في عملية الانتقال المستدام للمملكة.”نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا المكتسبة من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم لتطوير وتعزيز قدرات قطاع الطاقة المتجددة في المملكة”.