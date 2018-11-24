هيئة الضرائب السعودية تحث على تسجيل ضريبة القيمة المضافة قبل حلول 20 ديسمبر

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ستخضع الشركات التي تتخلف عن التسجيل للضريبة في الوقت المحدد للعقوبات وفقًا لقوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، ولقد دعت المملكة العربية السعودية مرة أخرى الشركات التي تتجاوز عائداتها السنوية 99،900 دولار (375،000 ريال سعودي) للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر.

تسجيل ضريبة القيمة المضافة

في أغسطس ، اكتشفت الهيئة العامة للزكاة والضرائب 323 مخالفة مرتبطه بضريبة القيمة المضافة في صناعة التجزئة وحدها. وقالت إن الشركات التي تخفق في التسجيل للضريبة في الوقت المحدد ستخضع لعقوبات وفقا لقوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، قدمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الضريبة في 1 يناير 2018 بعد أن وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرضها في جميع أنحاء المنطقة. وتم تقديمه بمعدل قياسي من 5 ٪.

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تشمل الانتهاكات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة عدم تقديم شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة واستخدام نماذج الفاتورة المناسبة مع أرقام ضرائب فردية وفريدة. إصدار فواتير غير صالحة هو أيضا جريمة. منذ تطبيق الضريبة ، نفذت الهيئة العامة للزكاة والضرائب عددًا من حملات التوعية للمساعدة في ضمان تطبيقها الصحيح، كما شجّع العملاء على استخدام نظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمساعدتهم على تحديد الأنشطة التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة.

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