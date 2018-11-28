كوريا الشمالية تقدم تنازل نووي جديد

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صرحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” نقلاً عن مصدر مسؤول دبلوماسي “إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي بلاد في يونغبيون” تبعاً لما تم الإعلان عنه في وكالة “سكاي نيوز”.

كما نقلت وكالة الأنباء الكورية عن المسؤولة “إن الزعيم الكوري قد أبلغ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن خلال القمة التي عقدت خلال شهر سبتمبر السابق 2018، أنه إذا اتخذت واشنطن خطوات مماثلة إنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونغبيون النووية، بل سوف يسمح أيضا بالتحقق”

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وأضافت المصدر أن زعيم كوريا الشمالية أبلغ الرئيس دونالد ترامب بهذا الرسالة خلال فعاليات اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر السابق.

وأعرب زعيم الشمالية خلال وقت سابق عن استعداده من أجل فتح الموقع إذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوات مماثلة، ولكن لم يتم تردد أي أنباء عن السماح للمفتشين بإجراء تحقيقات، وشدد واشنطن على أهمية إجراء التحقيقات بشأن المفاوضات مع كوريا الشمالية الخاصة بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.