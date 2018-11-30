إجراءات جديدة من الإمارات بشأن التأشيرات والإقامة

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أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة إن العفو عن العمال سوف ينتهي هذا الأسبوع، وستنهي دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي مركز رئيسي للعمال المهاجرين ، العفو عن العمال الذين دخلوا البلاد دون تأشيرة أو تجاوزوا مدة تصريح العمل وذلك لموعد أقصاه 30 نوفمبر ، دون المزيد من التمديد لهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة بالإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن العفو ، الذي تم تمديده لشهر آخر في أكتوبر ، سينتهي في 30 نوفمبر.وقال مسؤول بالسلطة: “تنتهي مبادرة العفو في 30 نوفمبر. ولا مزيد من التمديد.”

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وقالت السلطات: إنها ستقوم بعد ذلك بشن حملات للقضاء على أولئك الذين ما زالوا يعيشون بصورة غير قانونية في البلاد.وجاء تمديد الشهر الماضي حيث واصلت المراكز رؤية “الطلب الكبير” من قبل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من العفو.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن الذين دخلوا الإمارات بشكل غير قانوني أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم والذين تقدموا قبل الموعد النهائي لن يتم تغريمهم أو توجيه تهم لهم إذا اختاروا مغادرة البلاد طواعية. يمنح العفو أيضا أولئك الذين يبحثون عن عمل تأشيرة لمدة ستة أشهر للعثور على وظيفة. غير أنه يستثني أولئك الذين “وضعوا على القائمة السوداء” أو مع القضايا القانونية المعلقة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك النفطية ، وهي موطن لقوة عاملة ضخمة من آسيا وأفريقيا.