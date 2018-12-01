اعتقالات بالمئات بين صفوف المتظاهرين فى باريس

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قالت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم السبت، أن قوات الأمن اعتقلت ما يقارب 107 من متظاهري “السترات الصفراء” في باريس، بعدما حاولوا اختراق الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس.

احتشدت قوات الأمن الفرنسية، وضمت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل انطلاق ثالث مظاهرة ينظمها السبت المتظاهرون الغاضبون من أرتفاع أسعار الوقود، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من وقوع أعمال العنف مرة .

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وقام محتجو “السترات الصفراء”بإغلاق، الطرق لما يزيد عن أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية والتى حملت الكثير من العنف ضد زيادة قيمة الضرائب على السولار وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت حدة الاحتجاجات وتحولت إلى واحدة من أكبر وأقوى العوائق التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه الرئاسة قبل 18 شهرا.

يذكر ان الاحتجاجات التي تشهدها باريس اندلعت من أسبوع وتجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد سوى شعورهم بالامتعاض جراء القرارات الأخيرة وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت او الاتصالات المباشرة، وكانوا قد حولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد الاشتباكات التى وقعت مع الشرطة واستخدمت فيها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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