روسيا: الحرب ستستمر مادامت السلطات الأوكرانية باقية في الحكم

Advertisements

أكّد رئيس روسيا “فلاديمير بوتين” أن “الحرب سوف تستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية باقية في الحكم”، وجاءت تلك التصريحات في إطار تعليق الرئيس الروسي على تجدد التوتر خلال الفترة الأخيرة بين كلاً من الدولة الروسية والدولة الأوكرانية.

صرح فلاديمير بوتين خلال فعاليات مؤتمر صحفي الذي تم عقده في ختام قمة قادة مجموعة العشرين “لا مصلحة لسلطات الدولة الأوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصًا بوسائل سلمية، ما دامت باقية في الحكم فإنّ الحرب سوف تستمر في شرق دولة أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين للدولة الروسية” تبعاً لما صرحت وكالة سكاي نيوز.

Advertisements

وأضاف الرئيس الروسي أنه “من السهل دوماً تبرير الإخفاقات الاقتصادية بالحرب من خلال إلقاء المسؤولية على معتد خارجي”، بحسب ما صرحت به وكالة فرانس برس.

وأوقعت الحرب القائمة في شرق الدولة الأوكرانية أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ أن اندلعت خلال عام 2014، حيث وجهت اتهام إلى “كييف” وحلفاؤها في غرب الدولة الروسية التي تضمنت شبه جزيرة القرم إليها خلال عام 2014 بدعم من الانفصاليين عسكرياً وهو ما تنفيه الدولة الروسية.

أعلن الرئيس الروسية عن تنديده بما اعتبره “استفزازًا” قامت به السفن الحربية التابعة للدولة الأوكرانية وهم ثلاثة سفن، التي “انتهكت بكل وقاحة حدود الدولة الروسية خلال الأسبوع السابق”، كما قامت باحتجاز خفر السواحل الروسيين قبالة القرم ثلاث سفن حربية تابعة للدولة الأوكرانية، وتتألف طواقم تلك السفن من أربعة وعشرين شخص عسكري.

وتعد تلك الحادثة هي من أخطر الحوادث التي وقعت منذ سنوات بين الدولة الروسية والدولة الأوكرانية، فيما تدور حالة من النزاع في شرق الدولة الأوكرانية بين قوات كييف وبين القوات الانفصالية الموالية للدولة الروسية، مما يؤدي إلى إثارة القلق والمخاوف من تصعيد الموقف إلى أوسع نطاق بين البلدين.

يعد الحادث البحري بين الدولة الروسية والدولة الأوكرانية هي أول مواجهة عسكرية بين الدولتين منذ أن ضمّت الدولة الروسية شبه جزيرة القرم خلال عام 2014، ودفع احتجاز روسيا إلى الثلاثة سفن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى إلغاء لقائه الذي كان من المقرر أن يعقد مع رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين في فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في دولة الأرجنتين والتي اختتمت فعالياتها خلال يوم السبت السابق.