ترامب يرغب في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية خلال يناير أو فبراير 2019

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أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن أمله بعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال شهر يناير القادم أو خلال شهر فبراير لعام 2019.

وأعلن الرئيس الأمريكي للصحفيين الذين قد رافقه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية من دولة الأرجنتين خلال مشاركته بفعاليات قمة مجموعة دول العشرين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن “إن هناك ثلاثة موقع قد يتم البحث بها من أجل عقد القمة مع الزعيم كوريا الشمالية، حيث أن هذا اللقاء سوف يكون اللقاء الثاني بعد القمة التاريخية الأولى التي عقدت بينهم في دولة سنغافورة خلال شهر يونيو لعام 2018”.

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وأضاف الرئيس الأمريكي “الأمور تسير بيننا بشكل طيب جداًّ، وتربطنا علاقة طيبة”، وأشار “أنه في مرحلة ما سوف يوجه دعوة إلى زعيم كوريا الشمالية من أجل زيارة واشنطن”.

وأعلنت وكالة الأنباء “رويترز” نقلاً عن مصادر مسؤولة رفيعة المستوى إن الجانب الأمريكي وكوريا الشمالية يجريان مباحثات بشأن ثاني اجتماع سوف يتم عقده بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية بعد لقائهما لأول خلال شهر يونيو السابق.

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