بالفيديو.. قتلى وجرحى باحتجاجات أصحاب السترات الصفراء بباريس

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قامت فضائية “فرانس 24” بعرض لقطات حية من احتجاجات أصحاب السترات الصفراء داخل العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط قتلى وجرحى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الثاني من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018.

وأصيب ما يقارب من خمسة وستون شخصاً من بينهم أحد عشر شخص من أفراد الشرطة الفرنسية على خلفية احتجاجات “أصحاب السترات الصفراء” التي اجتاحت معظم مدن الدولة الفرنسية من أجل التنديد بزيادة أسعار الوقود، إلى جانب زيادة غلاء الأحوال المعيشية.

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حيث أعلن أحد المتظاهرين أنه لا يملك سوى السترة الصفراء، وقد اعتلى بعض من المتظاهرين المباني من أجل التنديد بغلاء الأسعار والأحوال المعيشية داخل الدولة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قامت بتعزيز قواتها الأمنية بالآلاف من رجال الأمن في إطار الاستعدادات لليوم الثالث من التظاهرات التي يقوم بها أصحاب حركة “السترات الصفراء”.

وأعرب المسؤولون داخل الدولة الفرنسية عن مخاوفهم من تكرار أعمال الشغب العنف من تسلل مجموعات صغيرة تسعى من أجل الاشتباك مع قوات الأمن الفرنسية وتعلن عن تحدي سلطات الدولة الفرنسية.

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